ChristenUnie: stimuleer bos op landbouwgrond

Het kabinet moet boeren meer mogelijkheden bieden om bos aan te leggen op hun grond, zonder dat ze daarmee in de knel komen met bestaande wet- en regelgeving. Dat zegt Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie).

“De huidige strakke scheiding in wet- en regelgeving tussen natuur en landbouw bemoeilijkt boeren echter om de overstap te maken”, aldus Dik-Faber. Daar komt nog bij dat boeren ook te maken krijgen met waardevermindering van hun grond. Ze wil van landbouwminister Carola Schouten weten of zij mogelijkheden ziet om Europese landbouwgelden in te zetten om boeren te verleiden over te stappen op ‘agro-ecologische vormen van landbouw zoals agrobosbouw’.

Studies agrobosbouw

Dik-Faber verwijst naar studies van Wageningen Universiteit over agrobosbouw.

Dik-Faber: “Agrobosbouw is een vorm van natuurinclusieve landbouw en biedt vele kansen voor de klimaataanpak en de biodiversiteit”, aldus het ChristenUnie-Kamerlid.