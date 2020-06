‘Boeren moeten vergoed worden voor wolvenschade’

De meeste Nederlanders (73%) vinden dat boeren (deels) de schade door wolven vergoed moeten krijgen van de overheid.

Dat blijkt onder een onafhankelijk onderzoek onder 2.060 Nederlanders in opdracht van het ministerie van landbouw. Ook vindt het overgrote deel van de ondervraagden (68%) dat de overheid boeren moeten steunen door preventiemaatregelen tegen de wolf (deels) te vergoeden.

Representatieve steekproef

Het ministerie liet onderzoeksbureau Motivaction een representatieve steekproef doen om het standpunt van ‘de Nederlander’ over de terugkomst van de wolf te peilen. 57% van de Nederlanders kijkt positief naar de komst van de wolf in Nederland, 18% vindt de wolf niet welkom in Nederland. In 2012, toen een vergelijkbaar onderzoek werd gedaan, was nog 45% tegen de komst van de wolf.

Overlast accepteren

Een meerderheid van de ondervraagden (56%) vindt dat we moeten accepteren dat de dieren overlast kunnen veroorzaken. 20% vindt dat overlast niet geaccepteerd hoeft te worden. Verder vindt 34% dat wilde dieren bijgevoerd moeten worden als er te weinig eten voor ze is, terwijl 41% vindt dat wilde dieren geen zorg van mensen nodig hebben.

Zwervende jonge wolven

Recent zijn er veel meldingen van schade aan vee door een jonge wolf in Noord-Brabant. Landbouwminister Carola Schouten spreekt in haar Kamerbrief over een specifiek geval. “Maar de verwachting is dat dit vaker gaat voorkomen omdat er meer en regelmatiger zwervende jonge wolven in Nederland zullen voorkomen”, aldus Schouten. De minister gaat met provincies in gesprek om te kijken of de huidige beschikbare instrumenten om overlast te voorkomen nog voldoende zijn, of dat er een aanvullende strategie nodig is. Schouten benadrukt dat hierbij wel rekening moet worden gehouden met de beschermde status van de wolf.