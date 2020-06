Boeren: € 200 boete voor stalinbraak is geen straf

Boeren verzamelden in Arnhem buiten het Paleis van Justitie om een statement te maken voor strenger straffen van acties van dierenactivisten.

Applaus klinkt voor konijnenhouder Henk Oonk als hij uit het Paleis van Justitie in Arnhem loopt. Meer dan 30 boeren en 6 trekkers met spandoeken wachten hem op, nadat de boer uit Vragender (Gld) bij de Officier van Justitie heeft toegelicht waarom hij vindt dat inbrekende dierenactivisten strenger gestraft moeten worden. Duidelijk geëmotioneerd bedankt hij de boeren voor hun komst. “Ik voel me enorm gesteund door jullie.”

Lees verder onder foto

Konijnenhouder Henk Oonk houdt buiten de rechtszaal een emotioneel betoog, gesteund door zijn vrouw. - Foto: Lydia van Rooijen

Omarmd door zijn vrouw, vertelt hij: “Eerder heb een brandbrief gestuurd naar de minister van Justitie, maar daar heb ik niks van gehoord. Niet eens een ontvangstbevestiging.” Hij stopt even, maar na een bemoedigende glimlach van zijn toehoorders, gaat hij verder. “Hebben ze dan niet door wat de impact van dit soort acties is? Moeten er doden vallen voordat er wat gaat gebeuren?”

Inbrekende dierenactivisten

De konijnenhouder betrapte twee inbrekende dierenactivisten in zijn stal, vorig jaar oktober. Een van beide moest voor de rechter komen, omdat hij al vaker is veroordeeld voor extreme acties. De activist is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en een week cel.

De ander kreeg van de officier een geldboete van € 200 en daarmee was de kous af, wat betreft het OM. Oonk is het hier niet mee eens en schreef een brief naar de Officier van Justitie, met het verzoek de zaak alsnog te vervolgen. Die brief heeft hij vrijdagmiddag toe mogen lichten. Over een paar weken hoort hij of het OM alsnog tot vervolging overgaat. “Maar mij is al verteld dat het advies is om mijn aanvraag niet te honoreren. Het is blijkbaar standaard om inbrekers zonder strafblad alleen deze boete op te leggen.”

Boeren zijn dit soort acties zat.”

Dat laatste is de reden waarom er vrijdagmiddag boeren naar Arnhem zijn gekomen. “De boete voor door rood rijden is hoger,” vertelt Nelleke Hamoen, geitenhouder in Barchem, “en dat voelt totaal onrechtvaardig.” De aanwezige boeren willen dat er meer aandacht is voor acties waarbij dierenactivisten de wet overtreden en dat de politie hier alert op is.

Steun voor Oonk

Woensdagochtend ging een berichtje uit onder boeren uit het oosten van Nederland, met de vraag of ze vrijdag Oonk wilden steunen. De voorzitters van POV en NVP boden aan om namens Oonk de pers te woord te staan. Achteraf zegt Linda Jansen van POV: “Ik ben echt trots op Henk. Het is ongelofelijk dapper wat hij doet. We staan hier vandaag niet alleen voor hem, maar voor de hele veehouderij. Boeren zijn dit soort acties zat.”

Organisator Jos Bolk, zelf vleesveehouder, is tevreden, als de meeste pers vertrokken is en ook de boeren weer aanstalten maken om naar huis te gaan. “In verband met de coronamaatregelen wilden we het niet te groot maken. Een paar trekkers om de aandacht te trekken en de spandoeken aan op te hangen. Verder geen overlast veroorzaken, maar er wel zijn voor onze collega. Dat is goed gelukt.”