Advies: schaf vaste plek boer in bestuur waterschap af

Geborgde zetel, waarmee boer vaste plek krijgt in waterschapsbestuur, kan worden afgeschaft.

De geborgde zetels in de waterschappen, waardoor boeren, bedrijven en natuurbeheerders een vaste plek in het waterschapsbestuur hebben, kunnen worden afgeschaft. Dat stelt de Adviescommissie Geborgde zetels. De commissie ziet dat, ook zonder de geborgde zetels, de (gekozen) leden van het waterschapsbestuur rekening houden met de belangen van boeren, bedrijven en natuur.

Per waterschap zijn er 7 tot 9 zetels gereserveerd, de overige waterschapsbestuurders worden gekozen via 4-jaarlijkse verkiezingen. De discussie rondom de geborgde zetels steekt vaker de kop op. Ook in 2009 en in 2015 heeft een speciale commissie zich gebogen over het lot van de geborgde zetels.

Wie betaalt mag mede bepalen

De geborgde zetels zijn ingesteld om uitwerking te geven aan de trits belang , betaling en zeggenschap. In principe zou het zo moeten zijn, is eerder besloten, dat degenen die het meeste belang hebben bij goed waterbeheer, daar ook het meest voor betalen. En wie betaalt, mag dus ook mede bepalen. Dit is dus in 2007 vertaald in het instellen van de geborgde zetels. Het deel ‘betaling’ gaat tegenwoordig niet meer op, schrijft de commissie. De categorie Ongebouwd, waar boeren onder vallen, betaalde in 1995 34% van de watersysteemheffing, in 2018 is dit 11%.

Politieke partijen

De commissie kan niet voor alle 3 de categorieën voldoende onderbouwen wat precies het belang is om de geborgde zetels toe te kennen. In het geval van agrarisch ondernemers en natuurbeheerders onderschrijft de commissie het belang van de vaste plek in het bestuur, maar voor bedrijven kan de commissie het belang niet goed onderbouwen. Daarbij ziet de adviescommissie dat ook andere bestuursleden rekening houden met de gevolgen voor boeren of natuur, ook als ze namens een politieke partij zitting nemen in het waterschap.

De Unie van Waterschappen gaat met haar leden, de waterschappen dus, in gesprek over het advies.