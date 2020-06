70% reductie antibiotica nagenoeg bereikt

Het Nederlandse beleid, weerspiegeld in de gebruiks- en verkoopcijfers van de SDa, heeft met succes de verkoop van antibiotica voor dieren met bijna 70% gereduceerd ten opzichte van 2009. Dat meldt de SDa, Autoriteit Diergeneesmiddelen.

De verkochte massa actieve stof is in 2019 met 16,0% gedaald ten opzichte van 2018 naar 150.419 kilogram. De daling ten opzichte van het door de overheid aangewezen referentiejaar 2009 is nu 69,6%.

Dalingen

Het gebruik van antibiotica in de kalver-, varkens-, rundvee- en vleeskuikensector is in 2019 ten opzichte van 2018 met respectievelijk 11,3%, 8,2%, 4,9% en 2,2% gedaald. Het gebruik in de kalkoen- en konijnensector (gehouden voor voedselproductie) is hoog. De gegevens over de verkoop van antibiotica laten een daling van 16,1% ten opzichte van 2018 zien.

Onder norm EMA

Het gebruik van de voor de volksgezondheid kritische antibiotica, zoals fluorochinolonen en derde en vierde generatie cefalosporinen, blijft in de meeste sectoren onverminderd laag. Het gebruik van de polymyxines (onder andere colistine) ligt onder de norm die de EMA hiervoor opgesteld heeft, maar neemt toe. De SDa doet een beroep op dierenartsen en dierhouders het gebruik terug te dringen.

Streefwaarde polymyxines

De WHO heeft in 2019 besloten de polymyxines in te delen bij de groep van de voor de volksgezondheid kritische middelen. De SDa vindt dat voor de polymyxines eenzelfde nul-streefwaarde moet gaan gelden als voor een aantal andere middelen in deze categorie. De varkenssector en het overig pluimvee gebruikten in 2019 bijna 98% van de in totaal gebruikte massa polymyxines.