Weinig besmettingen na grote coronatest Westfort

Van 443 geteste medewerkers van slachterij Westfort, zijn er 30 positief getest op het coronavirus.

De GGD regio Utrecht maakte vrijdagavond de uitslagen van de tests bij Westfort bekend. Het besmettingspercentage bij Westfort komt daarmee op 6,8%, een stuk lager dan het percentage dat uit steekproeven bij andere slachterijen kwam. Bij Vion Boxtel was het besmettingspercentage aanleiding voor strengere maatregelen en Van Rooi Meat in Helmond moet daarom tot 17 juni dicht blijven. Westfort hoeft naar aanleiding van het gevonden besmettingspercentage geen extra maatregelen te nemen tegen het coronavirus.

Ziekteverzuim

Het onderzoek vond plaats onder een groep medewerkers die geen klachten had. De testuitslagen zijn een opluchting voor CEO Robbert van ’t Hoff: “Mijn gevoel zei dat op basis van het ziekteverzuim er geen grote coronahaard zou zijn. Maar dat zegt eigenlijk niks, want zoals ook bij de andere slachterijen het geval was, kunnen er geen symptomen onder medewerkers zijn maar toch veel besmettingen. Als er wel een hoog besmettingspercentage zou zijn geweest, had ik het niet gesnapt.”

Testen op corona

Vorig weekend begon de GGD met het testen van medewerkers van Westfort. De GGD had eerder het aanbod gedaan om medewerkers van de slachterij te testen. Van ’t Hoff erkent dat hij over dat aanbod eerst moest nadenken ‘omdat er geen goed referentiekader is en te weinig vergelijkingsmateriaal om te weten wat een goede of foute uitslag is’. Voorafgaand aan het onderzoek waren er geen aanwijzingen dat op het bedrijf in IJsselstein veel mensen besmet zouden zijn met het coronavirus.

Geen klachten

Het overgrote deel van de positief geteste medewerkers ontwikkelde na de test ook geen klachten. ‘Op het moment van testafname waren zij dus niet besmettelijk en zal een groot deel van de positieve uitslagen eerder passen bij een in het verleden doorgemaakte infectie. Deze medewerkers waren op het moment van de testafname geen bron voor verdere verspreiding naar collega’s of andere contacten’, aldus de GGD. Drie van de 30 medewerkers heeft wel klachten ontwikkeld. De medewerkers zonder klachten kunnen volgende week weer aan het werk, aldus Van ’t Hoff. In totaal werken er op de locatie in IJsselstein 750 medewerkers.