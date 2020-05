Voorlopig nog geen praktijkexamens T-rijbewijs

Praktijkexamens voor het trekkerrijbewijs worden voorlopig nog niet afgenomen. De afstand tussen de kandidaat en de examinator zou te klein zijn. Dat terwijl het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vanaf 18 mei, na de coronastop, wel weer start met praktijkexamens voor bijna alle andere rijbewijzen.

Naast het T-rijbewijs zijn ook directiechauffeur (DP1 en DP2) en een deel van de binnenvaartpraktijkexamens opgeschort. Theorie-examens worden vanaf woensdag 13 mei wel weer voor alle categorieën afgenomen. Dat meldt brancheorganisatie Cumela.

Onderzoeksbureau TNO kijkt momenteel wat er mogelijk is om de praktijkexamens voor een trekkerrijbewijs toch door te kunnen laten gaan. Het CBR verwacht hier echter in de tweede helft van juni meer informatie over te krijgen.

Scholieren in de problemen

Zonder trekkerrijbewijs komen echter 800 tot 1.000 scholieren van de opleidingen Agrarisch Loonwerk, Groen en Cultuurtechniek in de problemen, volgens Cumela. Leerlingen die Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen, hebben het T-rijbewijs vanaf augustus 2020 nodig voor het nieuwe schooljaar. Zonder het rijbewijs kunnen zij hun leerwerktraject niet volgen. Ook Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)-leerlingen zouden het rijbewijs in het eerste jaar nodig hebben tijdens hun stage, net zo als leerlingen die een opleiding in het grondverzet volgen.

Nascholing ook weer van start

Een nascholing voor chauffeurs die nog een code 95 hebben (geboren voor 1 juli 1955) gaat ook vanaf 18 mei weer van start. Bij alle praktijkexamens geldt dat de kandidaat en de examinator een mondkapje dragen.