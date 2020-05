Vion Groenlo gesloten vanwege corona

De slachterij van Vion in Groenlo is gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus onder medewerkers.

De NVWA heeft de keuringen in de slachterij gestaakt omdat mogelijk 20% van de medewerkers besmet is met het coronavirus. Dat bevestigt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Van de 212 geteste medewerkers zijn er 45 positief getest. Het is de eerste slachterij in Nederland die wordt stilgelegd vanwege corona. In Duitsland zijn al meerdere slachterijen gesloten vanwege corona.

Geen toezicht van dierenartsen

“Wij kregen van de GGD bericht over de testuitslagen”, meldt een woordvoerder van de NVWA. “Daarop hebben wij onze dierenartsen ter plaatse de opdracht gegeven om het werk neer te leggen.” Zonder toezicht van dierenartsen kan er niet geslacht worden en licht het bedrijf dus stil. De NVWA heeft melding gemaakt bij de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie).

Ook besmettingen bij Vion Scherpenzeel

Begin deze maand waren er ook besmettingen bij een locatie van Vion in Scherpenzeel. Daar was geen sprake van een sluiting.

Op de locatie in Groenlo worden varkens uit de duurzaamheidsconcepten Good Farming Star en De Groene Weg geslacht. De locatie levert vooral aan industriële bedrijven die de retail bedienen.

GGD wilde over de grens pendelende medewerkers testen

In een schriftelijke verklaring laat Vion weten dat de GGD zich tot het bedrijf richtte om medewerkers die over de grens pendelen van en naar de locatie in Groenlo te testen op het coronavirus. Dat zou naar aanleiding zijn van verzoeken uit de grensregio. Volgens Vion heeft de GGD geen ‘nadere opmerkingen gemaakt ten aanzien van de procedures van Vion’.

Net als in Scherpenzeel zijn er ook in Groenlo geen aanwijzingen gegeven voor extra maatregelen in de productieomstandigheden van Vion, aldus het vleesconcern. De medewerkers die positief zijn getest gaan in thuisisolatie. Woensdagochtend lichtte de directie de overige medewerkers van de slachterij in Groenlo in.