Vertrouwen onder boeren daalt naar dieptepunt

Het vertrouwen onder boeren en tuinders is gedaald tot een dieptepunt. Dat blijkt uit de zogenoemde Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2020.

De index daalde met 13,6 punten en kwam daarmee voor het eerst sinds de metingen in 2013 onder nul uit.

Onder het nulpunt hebben meer ondernemers de verwachting dat het slechter zal gaan met hun bedrijf dan dat er ondernemers zijn met een positieve verwachting. De daling van de vertrouwensindex kwam door zowel de mindere stemming op het bedrijf (stemmingsindex) als een negatievere verwachting voor de komende twee tot drie jaar.

Vooral onder akkerbouwers, melkveehouders, vollegrondstelers en glastuinders daalde het vertrouwen. Het vertrouwen onder varkens- en pluimveehouders bleef nagenoeg hetzelfde.

Voor de middellange termijn zijn vooral akkerbouwers en melkveehouders negatiever over de economische ontwikkeling van hun bedrijf. Bij akkerbouwers daalde de index tot ver onder het nulpunt, naar -26. De daling bij melkveehouders was nog forser met 27 punten. Varkenshouders waren al niet zo positief, maar door een daling van ruim 5 punten, zakt de verwachting voor het eigen bedrijf verder onder het nulpunt. Alleen bij de pluimveehouders staat de index nog in de plus (+1).

Zorgen over lagere opbrengstprijzen en kleinere productie

Terugkijkend op de afgelopen twaalf maanden zijn ondernemers minder tevreden dan een kwartaal eerder. Alleen over de kosten zijn ze positiever. Over de komende twaalf maanden zijn boeren en tuinders sterk negatiever. De index daalde op dit punt met 27 punten. Er zijn vooral zorgen over dalingen van de opbrengstprijzen en een vermindering van de productie. Dat leidt tot een sterke daling van de omzet en winst, zo verwachten ondernemers. Tegelijkertijd verwacht men wel dat de kosten zullen dalen.

De Agro Vertrouwensindex is een initiatief van LTO Nederland, Flynth, LNV en Wageningen Economic Research.