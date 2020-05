Uitspraak Brabantse eisen verduurzaming uitgesteld

De rechtbank in Den Haag heeft meer tijd nodig om een uitspraak te doen in de zaak die ZLTO en POV tegen de provincie Noord-Brabant hebben aangespannen. Beide boerenorganisaties stellen zich te weren tegen het veehouderijbeleid van de provincie. Met name de verduurzamingseisen die aan boerenbedrijven worden gesteld vanaf 2022 gaat ze veel te ver.

Er lag een akkoord tussen alle partijen om dat in 2028 gerealiseerd te hebben, de provincie heeft dat eigenhandig naar voren gehaald. De uitspraak stond gepland op 6 mei en verschuift nu naar 17 juni. Daarmee nemen de Haagse rechters veel tijd voor deze zaak, de zitting was namelijk al 31 januari van dit jaar. De reden van de vetraging is niet bekend.

Kritische vragen aan provincie Brabant

Tijdens die zitting eind januari stelden de drie rechters behoorlijk kritische vragen over het feit dat de Interim Omgevingsverordening (IOV) van Brabant een generieke regeling is die geldt voor alle veehouders in Brabant. De provincie kreeg vragen te beantwoorden als: “Hebt u als provincie de beperkte milieuwinst ook gezet tegenover de investeringen die gepleegd moeten worden?” En “Waarom een generieke regeling en geen gebiedsgerichte?”

Volgens de provincie geven dergelijke milieumaatregelen de provincie meer bevoegdheden in het algemeen belang en dat rechtvaardigt een generieke regeling. “We moeten van die stikstofdeken boven Brabant af”, aldus een medewerker van de provincie in een toelichting aan de rechter.

Nieuwe, rechtse coalitie

Dat de Haagse rechtbank nu nog zes weken extra de tijd neemt, heeft wel bijzondere gevolgen. Het betekent dat de huidige provinciebestuurders die het beleid maakten reeds vertrokken zijn. Donderdag 7 mei om 13.00 uur maakt namelijk de nieuwe, rechtse coalitie haar plannen bekend en worden de nieuwe gedeputeerden gepresenteerd in een live-uitzending via een webcast op YouTube.

Oud-ZLTO directeur

De verwachting is dat het landbouwbeleid daarbij op de schop gaat, CDA'er Elies Lemkes-Straver neemt de portefeuille Landbouw voor haar rekening. Als oud-ZLTO directeur zijn de verwachtingen dat ze zich sterk zal maken voor de landbouw huizenhoog. De verwachting is in ieder geval dat de datum van 2022 in het coalitieakkoord van tafel gaat. Het lijkt er dus op dat de rechter straks in juni oordeelt over een plan dat dan al geschrapt blijkt te zijn.