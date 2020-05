Toezicht op vervoer arbeidsmigranten Vion

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft met de Duitse regio's Borken en Kleve een grensoverschrijdend team geformeerd om het coronavirus in te dammen bij arbeidsmigranten die werken bij de slachterijen van Vion.

Als eerste stap dwingt het grensteam uitzendbureau Horizon uit Velp, dat betrokken is bij het vervoer van de arbeidsmigranten, om de gehele administratie over te dragen op straffe van een mogelijke boete. "Inzet is dat voor arbeidsmigranten huisvesting en vervoer op een acceptabele manier gebeurt. Daarbij moet worden voldaan aan de geldende maatregelen, zodat het coronavirus verder kan worden ingedamd", meldt de Veiligheidsregio.

Schending coronarichtlijnen

De politie in Apeldoorn sloot woensdag een slachterij van Vion in Apeldoorn af, omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Eerder werd een slachthuis van Vion in Groenlo gesloten wegens een uitbraak van het coronavirus. Vion kwam met maatregelen en zet nu onder meer touringcars in om medewerkers naar de verschillende vestigingen van het bedrijf in Nederland te brengen.

Bron- en contactonderzoek

Samenwerking met de Duitse grensregio's is belangrijk voor het bron- en contactonderzoek, stelt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland