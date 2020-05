Testen moeten uitwijzen of Van Rooi weer open mag

De uitkomsten van verder onderzoek onder de medewerkers van Van Rooi Meat in Helmond moeten uitwijzen of de slachterij na dinsdag 2 juni weer open mag.

Volgens de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voert de GGD overleg met alle betrokken partijen om te bepalen op welke wijze aanvullende testen gaan plaatsvinden. Op basis hiervan wordt bepaald hoe de besmettingsgraad in het bedrijf is. Als hier meer duidelijkheid over is, kan besloten worden het bedrijf al dan niet op te starten na 2 juni 18.00 uur, het tijdstip tot wanneer de sluiting door de Veiligheidsregio nu is ingesteld. Directeur Marc van Rooi bevestigt dat hij in gesprek is met overheidsinstanties om al zijn personeel te laten testen.

Oorzaak besmettingen onduidelijk

Volgens Van Rooi heeft zijn bedrijf alles gedaan om de arbeidsomstandigheden voor het personeel veilig te maken. Alle aanbevelingen van het RIVM zijn opgevolgd en op sommige plekken is zelfs meer gedaan. Marc van Rooi: “Er zijn medewerkers die net zo ingepakt zijn als verpleegkundigen op de IC.” Van Rooi zegt geen idee te hebben waar de besmettingen vandaan komen. Hij wil alle mogelijke oorzaken uitsluiten. Hij heeft daarom de hulp van RIVM gevraagd om te onderzoeken of het in de luchtcirculatie of de filters daarvan zit. Op zijn verzoek is nog geen reactie gekomen, aldus Van Rooi.

NVWA reageert snel

De varkens die afgelopen nacht al geladen waren om bij Van Rooi te worden geslacht, zijn overgenomen door andere slachterijen, waaronder Westfort. CEO van Westfort Robbert van ’t Hoff bevestigt dat de slachterij ook zaterdag slacht vanwege het plotselinge grote aanbod én met Pinksteren voor de deur. “Complimenten voor de NVWA dat zij zo snel positief hebben gereageerd op het verzoek om deze zaterdag te slachten”, aldus Van ’t Hoff.

GGD‘en gaan eerst kijken bij welke slachthuizen het risico het grootst is, daar wordt dan als eerste getest

Tevens is Van ’t Hoff gisteren gebeld door de GGD met het aanbod om vanaf morgen (zaterdag) alle slachterijmedewerkers te gaan testen op het coronavirus, inclusief de mensen van KDS en NVWA. Westfort heeft direct positief gereageerd op dit aanbod. Morgen begint het testen van de 400 mensen en maandag gaat het testen verder.

Grote opgave

Minister Hugo van Jonge van volksgezondheid zei vrijdagmiddag dat de GGD‘en alle medewerkers van slachthuizen gaan testen op het coronavirus. Volgens De Jonge doen ze dit wel op een ‘verfijnde’ manier. “Ze gaan eerst kijken bij welke slachthuizen het risico het grootst is, daar wordt dan als eerste getest.”

Volgens de minister zijn de GGD‘en volop aan de slag. Hij benadrukt dat het om een grote opgave gaat en niet iedereen direct getest kan worden. Er werken ongeveer 24.000 mensen in de sector. “Het is dan ook een giga-klus”, aldus de minister. “Daarom doen we het risico-gericht.”

De Jonge benadrukt dat de verantwoordelijkheid om het virus in te dammen nog steeds bij werknemers en werkgevers van de slachthuizen ligt en niet enkel bij de GGD. “Iedereen moet zich aan de regels houden. Werknemers moeten thuisblijven bij klachten en werkgevers moeten het zo inrichten dat men 1,5 meter afstand kan houden.”

Mede-auteurs: Jacco Keuper, Kees van Dooren en ANP