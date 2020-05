Stalbezetters Boxtel overwegen nieuwe actie

De groep dierenactivisten die een vorig jaar in Boxtel een varkensstal bezetten, willen dit nog een keer doen. Dat schrijft de groep op Facebook.

Woensdag 13 mei is het een jaar geleden dat 125 activisten inbraken in de stal van varkenshouder Jeroen van Sleeuwen. De activisten kijken op deze dag terug en constateren dat ze die dag niet hebben bereikt wat ze willen. In het Engels vervolgt de organisatie over hun plannen in de toekomst: “We hebben daarvan veel geleerd, er zijn veel dingen die we anders hadden gedaan. We zullen het nogmaals doen, ditmaal met andere en verbeterde strategie en tactiek”.

Nog geen locatie of termijn

Er wordt verder niet gesproken over een plaats of termijn dat een volgende actie eventueel plaats zou kunnen vinden. De activisten sluiten af met: “We stoppen niet, we zullen niet terugdeinzen. We zijn nog maar net begonnen, dit is pas het begin van het einde voor de veehouderij. We zijn al ver gekomen en zullen niet omdraaien”.