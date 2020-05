Spoedoverleg vleessector na coronabesmettingen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) voert maandag spoedoverleg met de leden over extra maatregelen na de corona-uitbraak bij vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo.

De GGD in Gelderland kondigde dit weekend aan dat ook bij andere grote slachterijen in de regio preventieve coronatesten volgen. De slachterijen moeten voor deze preventieve steekproefgewijze testen van de GGD hun administratie op orde hebben. “We juichen het alleen maar toe als er meer wordt getest”, zegt een COV-woordvoerder.

Een ultimatum voor Vion in Groenlo

Zondag werd bekend dat 147 van de 657 medewerkers in het bedrijf in Groenlo zijn besmet met het coronavirus. De meeste besmettingen (79) zijn vastgesteld bij medewerkers die in Duitsland wonen, de overige 68 besmette personeelsleden wonen in Nederland. 25 medewerkers verschenen niet op de testlocatie en van vijf medewerkers ontbreken er gegevens. Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, stelt vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo een ultimatum. Het bedrijf krijgt 48 uur om de medewerkers alsnog te laten testen en de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Slachterij van Rooi

De COV-woordvoerder plaatst een kanttekening bij het aantal Vion-medewerkers van wie gegevens nog ontbreken. “Dat zijn er slechts vijf en dat betekent dat van 99,3% van de in totaal 647 medewerkers de gegevens wel bekend zijn.”

Bij slachterij Van Rooi in Helmond zijn afgelopen weekend 42 medewerkers van de NVWA en KDS getest naar aanleiding van positieve testen onder collega- keurmeesters en dierenartsen. Drie mensen hiervan zijn positief getest op het coronavirus. De tests zijn afgenomen in de teststraat van GGD Brabant-Zuidoost in Eindhoven. Een GGD-woordvoerder zei dat er hoogstwaarschijnlijk meer medewerkers van het slachthuis zullen worden getest op het coronavirus, maar kon nog geen aantallen noemen.

Medeauteur: ANP