Slachterij Vion Apeldoorn dicht

De slachterij van Vion in Apeldoorn is momenteel gesloten. Niemand mag het terrein verlaten.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Ton Heerts, heeft aan het eind van de ochtend opdracht gegeven aan de politie om het terrein voor de productielocatie Vion in Apeldoorn af te sluiten.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De politie constateerde dat het vervoer van medewerkers niet volgens de RIVM-richtlijnen gebeurde. Er zaten te veel mensen te dicht op elkaar in kleine busjes. De politie ging woensdagmiddag 27 mei met meerdere voertuigen en met een hoge alarmering richting de slachterij.

Op dit moment mag niemand het terrein op en wordt iedereen die aanwezig is, geregistreerd. Die lijsten worden vergeleken met de lijsten van de vestiging van Vion in Groenlo. Dat gebeurt door de GGD die wordt ondersteund door de brandweer.

Ton Heerts: “Gisteren nog hadden we er vertrouwen in dat de Vion zich aan alle afspraken zou houden. Ik heb toen aangegeven dat het vertrouwen duurt zolang Vion zich aan de afspraken houdt. Dat is op dit moment niet het geval.”

Minister staat achter ingrijpen Veiligheidsregio

Als slachthuizen de coronarichtlijnen niet volgen, kan dat consequenties hebben. Dat benadrukte Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in reactie op de sluiting van de slachterij van Vion in Apeldoorn. De beslissing om het terrein van het slachthuis af te sluiten werd genomen door de Veiligheidsregio, maar Schouten zegt er wel ‘volledig achter’ te staan.

De minister sprak dinsdag 26 mei nog met vertegenwoordigers van de vleessector over aanvullende maatregelen om besmettingen met corona tegen te gaan. “Ik heb onderstreept dat het in hun eigen belang is dat de regels worden gehandhaafd”, zegt Schouten een dag later. “Het is echt in hun belang dat werknemers op een veilige manier kunnen werken, wonen en vervoerd worden. Als dat niet het geval is, zijn er consequenties. Dat merken ze vandaag.”

Eerder werden slachthuizen van Vion gesloten wegens uitbraken van het nieuwe coronavirus Covid-19. Vion kondigde eerder deze week aan aanvullende maatregelen te nemen, zoals het beschikbaar stellen van ruimere bussen.

Vion: berichten uit Apeldoorn ‘zeer verontrustend’

Een woordvoerder van Vion laat weten de berichten uit Apeldoorn ‘zeer verontrustend’ te vinden. “Naar wij hebben begrepen doet de politie onderzoek in onze vestiging in Apeldoorn of er mogelijk een of meerdere mensen zouden zijn die op de quarantainelijst van Groenlo zouden staan.” Volgens Vion is het goed dat de politie dit probeert vast te stellen, maar de slachterij vindt het ook onbegrijpelijk dat daarvoor blijkbaar aanleiding is.

De Vion-woordvoerder zegt de feiten af te wachten en te kijken waar het concern kan bijdragen aan wat de feitelijke situatie is. “Laten we helder zijn hoe wij als Vion hierin staan: voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het coronavirus, ga je netjes in quarantaine en blijf je in quarantaine gedurende twee weken. Daaraan heeft iedereen zich te houden. Geen enkele uitzondering.”