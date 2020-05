Skal begint met inspecties op afstand

Duizend biologische bedrijven kunnen de komende periode een inspectie op afstand door Skal Biocontrole verwachten.

Dit zijn zowel primaire landbouwbedrijven als bedrijven die biologische producten verwerken. De uitnodiging voor de jaarlijkse inspectie, die vanwege de corona-maatregelen nu dus op afstand gebeurt, krijgen de bedrijven via de mail.

Videogesprek met inspecteur Skal

In een videogesprek met de inspecteur zal er gevraagd worden om toelichting op benodigde documenten. Een eventuele herinspectie of de beoordeling van bepaalde onderdelen, kan mogelijk op een later moment alsnog tijdens een fysieke inspectie plaatsvinden.