Schouten: maak plan voor meer uitval slachterijen

Vleesveesectoren moeten zich voorbereiden op het uitvallen van meer slachterijen vanwege uitbraken van het coronavirus onder personeel. Dat is de boodschap die landbouwminister Carola Schouten dinsdagavond 26 mei heeft meegegeven aan vertegenwoordigers van slachterijen en LTO Nederland.

Schouten sprak na afloop van het overleg, dat langer duurde dan gepland, van een intens gesprek. Daarbij lag het accent op de veiligheid van de werknemers van de slachterijen en de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Situatie moet verbeteren om sluiting slachterijen te voorkomen

De minister was minder stellig in haar bewoordingen over mogelijke sluiting van slachterijen, maar tijdens het gesprek met de sectorvertegenwoordigers heeft ze aangegeven dat er sprake moet zijn van verbetering van de situatie.

Mocht net als in Groenlo en Scherpenzeel ook in andere slachterijen sprake zijn van grote aantallen besmettingen met het coronavirus onder het personeel, dan kan de NVWA andermaal besluiten het toezicht stil te leggen. De veiligheidsregio kan besluiten om een slachterij te sluiten omwille van de gezondheid van de werknemers.

Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voorde Vleessector (COV) relativeerde na afloop de intensheid van het gesprek. “Ik heb geen schrammen of bulten opgelopen.” Gert-Jan Oplaat (organisatie van pluimveeslachters Nepluvi); “Als dit intens was, dan weet ik niet hoe ik andere gesprekken moet typeren die ik hier gevoerd heb.”

Goebbels COV: 1,5 meter in acht nemen en schotten plaatsen

Goebbels zei dat de slachterijen er alles aan doen om te zorgen dat werknemers de regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunnen opvolgen, onder andere door de 1,5 meter in acht te nemen en door schotten te plaatsen. Hij zei dat de situatie in slachterijen er op dit moment anders uitziet dan op de archiefbeelden die her en der verschijnen. “De mensen werken niet meer zo dicht op elkaar.”

Goebbels erkende dat de werkgevers verantwoordelijk zijn voor hun werknemers, zoals de minister eerder zei. Die verantwoordelijkheid gaat ook over het transport en de huisvesting. De werkgevers zullen daar controles op uitvoeren en als de situatie niet volgens de RIVM-richtlijnen is, zal er worden ingegrepen.

Minister Schouten heeft een verzoek gedaan aan de gewestelijke of gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) om werknemers van slachterijen te testen op corona. Als uit de tests blijkt dat veel werknemers besmet blijken te zijn, kunnen ook andere slachterijen worden gesloten.

Complimenten voor eendenhouderij die productie heeft stilgelegd

De minister heeft de eendenhouderij gecomplimenteerd met de maatregel om de productie geheel stil te leggen – dat gebeurde overigens om economische redenen en niet vanwege besmetting van werknemers op een slachterij. Zij gaf aan dat andere veehouderijsectoren ook over dat soort scenario’s moeten nadenken, om te voorkomen dat bij sluiting van slachterijen dierenwelzijnsproblemen ontstaan.

Volgens Gert-Jan Oplaat zullen pluimveeslachterijen elkaar collegiaal helpen, als onverhoopt een bedrijf uitvalt. “In het verleden hebben we dat ook laten zien.”