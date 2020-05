Schouten belooft meer werk aan biologisch keurmerk

Landbouwminister Carola Schouten belooft beterschap: ze zal harder werken aan het vertrouwen van de consument in het keurmerk voor biologische landbouw.

Het groene vignet met een blaadje gevormd door de Europese sterren, dat Europese producten van biologische oorsprong op het etiket hebben, heeft in Nederland maar een beperkte bekendheid. Consumenten hebben er ook maar een beperkt vertrouwen in.

Skal voldeed niet aan wettelijke verplichting

De Algemene Rekenkamer heeft in het woensdag 20 mei gepubliceerde verantwoordingsonderzoek over het ministierie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een hoofdstuk gewijd aan het Europees biologisch keurmerk, het vertrouwen van de consument daarin en de mate waarin het ministerie zorgt dat het keurmerk ook waarmaakt waar het voor staat.

De Algermene Rekenkamer stelt vast dat de Nederlandse controleur voor de biologische land- en tuinbouw, Skal, in 2018 niet voldeed aan de wettelijke verplichting om inspecties tijdig uit te voeren. In 2019 is dat wel gebeurd. In reactie op het rapport stelt landbouwminister Schouten dat ze er voor zal zorgen dat Skal blijft voldoen aan de wettelijke eisen voor controle en inspecties op biologische bedrijven.

Het Europese logo voor biologische producten. - Foto: ANP

NVWA moet optreden

Skal kan zelf niet strafrechtelijk optreden tegen biologische bedrijven die over de schreef gaan. Daarvoor moet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden ingeschakeld. De NVWA doet bij voorbeeld onderzoek naar het gebruik van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en fraude. Ook bedrijven die zich ten onrechte als biologisch presenteren kunnen bij de NVWA worden aangegeven.

NVWA pakt meldingen niet altijd op

De NVWA pakt die meldingen van Skal lang niet altijd op. Zo zullen dit jaar geen biologische bedrijven worden vervolgd voor overtredingen waarbij geen sprake is van gevolgen voor de voedselveiligheid.

Weinig consumenten kennen beeldlogo

Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat maar weinig consumenten (13%) het Europese beeldlogo van de biologische landbouw herkennen of weten wat het betekent. Daarmee steekt de bekendheid van het officiele biologische logo schril af tegen de bekendheid van andere keurmerken, zoals FairTrade, Beter Leven, of Eko.