SGP: geef meer tijd voor reactie op stikstofwet

De korte termijn voor reactie op de concept-Wet stiktofreductie en natuurverbetering schiet de SGP in de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat.

Kamerlid Roelof Bisschop heeft Kamervragen gesteld aan landbouwminister Schouten over de termijn van een week voor een reactie. De internetconsultatie is deze week openbaar gemaakt. De termijn voor indienen van reacties eindigt op 3 juni.

Waarom termijn zo kort?

“Een consultatietermijn van slechts een week voor deze ingrijpende wet is voor veel belanghebbenden veel te kort, zeker gelet op het aanstaande pinksterweekeinde”, aldus Bisschop in zijn vragen. De SGP‘er wil van de minister weten waarom de termijn zo kort is. Hij vraagt de termijn voor het indienen van reacties te verlengen.

De wet zal na consultatie eventueel in aangepaste vorm aan de Raad van State worden voorgelegd. Na advies van de Raad van State zal het kabinet de wet bij de Tweede Kamer indienen waarna de parlementaire behandeling begint.