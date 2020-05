RIVM onderzoekt verband veehouderij en corona

Het RIVM gaat onderzoek doen naar het verband tussen veehouderij en het coronavirus.

De vele coronabesmettingen in Oost-Brabant en Noord-Limburg roept vragen op over een mogelijk verband tussen het virus en intensieve veehouderij. Het ministerie van Landbouw wil hier meer duidelijkheid over en heeft gevraagd om onderzoek.

Fijn stof en Q-koorts

De vele besmettingen in regio’s waar ook veel veehouderij is, is voor sommigen te toevallig. Medische experts vertellen in het AD dat het verband tussen beide factoren mogelijk is, maar kunnen nog niets zeggen over de mogelijke oorzaak. Fijn stof en Q-koorts worden genoemd, maar hiervoor is vooralsnog geen bewijs.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt dat juist om die reden er onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen veehouderij, luchtvervuiling en het coronavirus.

Studie Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

De medici van het RIVM moet hier dus meer duidelijkheid over scheppen. Mogelijk wordt het onderzoek ondergebracht bij het onderzoeksteam van de VGO-studie (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden), een meerjarig onderzoek naar de relatie tussen luchtweginfecties en omwonenden van veehouderijen.