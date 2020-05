Proef automatisch meten bodemkwaliteit van start

Twee bedrijven uit het Gelderse Aalten (Dorset Identification en ESTEDE Scientific) starten een experiment om automatisch de bodemkwaliteit in weilanden te meten.

Daartoe worden sensoren geplaatst onder een weiland bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld.) en bij een weiland in Haarlo (Gld.). Doel van het project is om verlies van mineralen te voorkomen. Dat meldt Stichting Biomassa.

Sensoren zenden gegevens

De sensoren worden op verschillende diepten onder het maaiveld geplaatst en verzenden meerdere keren per uur informatie over de bodemtemperatuur, de bodemvochtigheid, de grondwaterstand en de hoeveelheid mineralen. De gegevens vormen de basis voor een geavanceerd systeem waarmee melkveehouders op hun computer of smartphone kunnen zien wat ze moeten doen om de opbrengst van het perceel te optimaliseren.

Johan Cruijff Arena

De manager van Dorset, Roland Stump, is vol vertrouwen over de uitkomst van de pilot. “Het is niet voor niets dat deze sensoren en aanpak ook worden toegepast in het veld van de Johan Cruijff Arena, ” zegt Roland Stump, “We moeten wel het nodige aanpassen aan de agrarische praktijk, want het onderhoud en gebruik van een voetbalveld is echt heel anders.”

Verlies van mineralen beperken

Het systeem verwerkt de informatie tot adviezen over de planning van bemesting en beregening. Hiermee draagt het systeem bij aan het optimaliseren van het moment van bemesten en het verminderen van uitspoeling van mineralen.

De pilot maakt onderdeel uit van de regiodeal Achterhoek Kringlooplandbouw en is opgezet in samenwerking met de stichting Biomassa, Groot Zevert Vergisting en de stichting HOEduurzaam. Regio Achterhoek en de provincie Gelderland financieren het project.