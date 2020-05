Politie deelt beelden autoduwers Boxtel

De politie in Oost-Brabant deelt herkenbaar beeldmateriaal van mannen die een auto omduwen, genomen tijdens de tegendemonstratie van de stalbezetting in Boxtel.

De mannen hebben zich de afgelopen twee weken niet gemeld, ondanks de eerdere oproep van de handhavers. Daarom zijn op de nieuwe beelden wel gezichten te herkennen. De politie heeft van de acht mannen op de beelden een signalement gedeeld. De politie vraagt mensen die iemand herkennen, om dat te melden.

Incident tijdens Boxtelse stalbezetting

De politie deelt een screenshot van een video waar een groep van acht mannen een zilvergrijze Mitsubishi Outlander oppakt en in de greppel duwt. Het incident speelde zich tussen 20.00 uur en 21.30 uur af tijdens de Boxtelse stalbezetting, op 13 mei 2019. De auto is van een van de activisten die bij de stalbezetting betrokken was.