Partijen samen verder in Landbouw Collectief

De dertien partijen in het Landbouw Collectief gaan verder samenwerken, is woensdagavond besloten door de belangenbehartigers. Op het gebied van stikstof, maar ook in andere dossiers willen de bestuurders de handen ineen slaan en gebruik maken van elkaars kennis en kunde, vertelt Bart Kemp van Agractie.

“Woensdagavond zijn alle leden van het collectief, dus ook LTO, hierover in gesprek geweest. De conclusie is dat de diversiteit aan partijen elkaar kan versterken. We hebben genoeg vijanden buiten de landbouw, dus het is beter om geen energie meer te verspillen aan elkaar. Iedere club kan zo z’n eigen identiteit behouden en zich inzetten op zijn sterke punten.”

Eigen speerpunten en manier van werken

De samenwerking zal dus op een andere manier ingevuld worden. De manier waarop, vergelijkt Kemp met die van de Groene11, een samenwerkingsverband van verschillende natuur- en milieuorganisaties. “Dat zijn verschillende clubs met hun eigen speerpunten en manier van werken, maar ze stemmen dat af, buiten het zicht van het publiek. Dat hebben we voor de landbouw ook nodig. Agractie en ook FDF kunnen bijvoorbeeld snel schakelen en een actie opzetten als dat nodig is. LTO is goed in zijn werk in de lobby, die hebben we ook nodig.”

De afgelopen weken hebben we stilgestaan en stilstand is achteruitgang

Kemp vind dat het tijd is dat de sector verder gaat. “De afgelopen weken hebben we stilgestaan en stilstand is achteruitgang. Agractie is nu benaderd om deel te nemen aan de klankbordgroep Stikstof van het ministerie, samen met nog meer partijen. Voordat deze gesprekken plaatsvinden, gaan we bij anderen te raden over onze inbreng. Zo bekijken we per onderwerp hoe we het beste te werk kunnen gaan. Als het nodig is om met de hele sector een standpunt in te nemen, komt er een gezamenlijk bericht.”

Rol Aalt Dijkhuizen

Over de rol van Aalt Dijkhuizen als voorzitter van het Landbouw Collectief kan Kemp nog niets zeggen. “Dat is voorlopig nog niet aan de orde, we overleggen eerst met de dertien partijen over hoe we verder gaan.” Over twee weken staat weer een bijeenkomst gepland.