Oud-ZLTO directeur Lemkes landbouwgedeputeerde Brabant

Elies Lemkes, tot 2018 directeur van ZLTO, wordt landbouwgedeputeerde in Brabant namens het CDA.

Elies Lemkes wordt de landbouwgedeputeerde in Brabant. De oud-directeur van ZLTO is door het CDA voorgedragen om de portefeuille Landbouw, Natuur en Voedsel op zich te nemen. Lemkes was tot 2018 directeur van ZLTO en is momenteel lector Duurzaam Produceren in de agrifoodsector aan de HAS Den Bosch.

Lemkes heeft nooit eerder in het openbaar bestuur gewerkt. Het CDA voorziet dat ze samen met huidig Tweede Kamerlid Erik Ronnes een ‘uitstekende combinatie’ kan vormen voor een stabiel provinciebestuur, zo schrijft provinciale fractievoorzitter Ankie de Hoon.

Landbouw en Natuur onder Lemkes

De afgelopen twee coalitieperiodes in de provincie was de landbouwportefeuille voor D66‘er Anne-Marie Spierings, het onderdeel Natuur was de verantwoordelijkheid van GroenLinkser Rik Grashoff. Deze beide onderwerpen komen nu bij Lemkes terecht. Het nieuwe college van Brabant bestaat uit zeven gedeputeerden van CDA, Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant.

Het coalitieakkoord wordt donderdagmiddag via een live-verbinding gepresenteerd.

Stikstofbeleid

Het Brabantse provinciebestuur viel eind vorig jaar omdat het CDA de samenwerking met VVD, PvdA, D66 en GroenLinks opzegde vanwege het stikstofbeleid. Het CDA vond dat de boeren te hard werden geraakt door het provinciebeleid, de overige partijen gingen in afwachting van de coalitiebesprekingen door als minderheidscollege.