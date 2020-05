Opnieuw dode schapen in Brabant, teller mei op 65

In de nacht van woensdag 27 mei op donderdag 28 mei zijn drie schapen doodgebeten nabij Heusden. Dit keer bij een hobbyboer in Herpt.

Zeer vermoedelijk gaat het opnieuw om een aanval van een wolf. Omwonenden hebben de wolf meerdere malen zien lopen. Op een camera in Vlijmen was vorige week zichtbaar hoe een wolf schapen doodde met een keelbeet. DNA-onderzoek van BIJ12 moet nog uitsluitsel bieden voor de andere gevallen.

61 schapen gedood in omgeving van Heusden

De teller voor de maand mei in Brabant staat op 65 doodgebeten schapen. Daarvan zijn 61 schapen gedood in de omgeving van Heusden. 70 kilometer zuidelijker, in de omgeving van Someren, gaat het om 4 schapen. In totaal, sinds de aanvallen bij worden gehouden in 2015, zijn in Brabant 94 schapen doodgebeten. In twee gevallen daarvan ging het om een hond. Een vos doodde 8 schapen. Niet alleen schapen zijn het doelwit. Ook Schotse hooglanders (Dr. en N.-Br.), een kalf (Dr.) en een geit (Gld.) vielen ten prooi.