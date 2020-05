Opnieuw boerenprotesten in Duitsland

De boerenprotestbeweging Land Schafft Verbindung (LVS) kondigt voor donderdag 28 mei nieuwe betogingen in Duitsland aan.

Als het aan LVS ligt, rollen donderdag overal in Duitsland weer de trekkers over de wegen en door de straten. De hoofddemonstratie is gepland in Münster, zo valt op te maken uit de berichtgeving over de protestplannen.

Protest tegen milieuminister Svenja Schulze

Het protest richt zich ditmaal tegen milieuminister Svenja Schulze. De bewindsvrouw heeft volgens LVS de schuld van het verlies aan biodiversiteit volledig bij de agrarische sector gelegd in haar recent gepubliceerde rapport over de situatie in de Duitse natuur. LVS laat weten dat het de organisatie niet is gelukt daarover in dialoog te gaan met Schulze. Tegen die achtergrond wordt donderdag het aftreden van de bewindsvrouw geëist. “Wij boeren verzetten ons tegen het zwartmaken door de politiek. We eisen een zakelijke en niet-ideologische kijk op de stand van zaken”, aldus LVS.