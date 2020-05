Omzet boerderijwinkels fors gestegen in coronacrisis

Boerderijwinkels hebben de afgelopen weken flink meer omzet gedraaid, vooral veroorzaakt door de coronacrisis.

In sommige winkels loopt die stijging op tot 80%, volgens Wessel van Olst, voorzitter van de Landwinkel-coöperatie.

Gunfactor

Volgens Van Olst is de gunfactor voor lokale producenten verder toegenomen door de coronacrisis. “Die was er altijd al, maar je ziet dat steeds meer consumenten de boeren een hart onder de riem willen steken. Daarnaast trekken mensen er in deze tijden graag even op uit op bijvoorbeeld de fiets. Dat merken wij in de landwinkels. Mensen komen vaak graag even langs en kopen wat.”

Lokale afzet

Ook neemt de interesse van andere boeren toe om producten lokaal af te zetten. Van Olst verwacht niet dat de supermarkten de opmars af weten te remmen en de producten overnemen. Dat is destijds met de biologische producten wél gebeurd. “Daarvoor is het concept te uniek en niet te kopiëren. De producten worden verkocht onder eigen ‘Landwinkel’-merk en de 94 aangesloten boeren wisselen continu kennis met elkaar uit. Die beleving en gunfactor hebben supers niet.”