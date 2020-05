Nieuw Brabants college wil verduurzaming per 2024

Het beoogde nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kiest er niet voor om opnieuw 2028 als jaar te kiezen, waarin de verduurzaming van stalsystemen gerealiseerd moet zijn.

Dat blijkt tijdens de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’, dat VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant hebben opgesteld.

Het nieuwe college wil dat op 1 januari 2024 veehouderijen voldoen aan de eisen uit de Interim Omgevingsverordening. Het aftredende college ging uit van 2022. Toch zullen die twee extra jaren als een teleurstelling voelen voor veel boeren. Omdat het CDA het vorige college juist opblies vanwege het – in hun ogen – te strenge veehouderijbeleid, waren de verwachtingen heel hoog van het nieuwe college met het CDA.

We moeten de snelheid er in houden, we zijn al een eind op streek en die voorsprong willen we behouden

Op de vraag waarom niet is teruggevallen op het eerder geaccordeerde 2028 gaf beoogd CDA-gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes-Straver aan dat Brabant de gerealiseerde voorsprong ten opzichte van andere provincies graag wil vasthouden. “De datum 1 januari 2024 is goed, want duurzaamheid is ook een belangrijke opgave. We moeten de snelheid er in houden, we zijn al een eind op streek en die voorsprong willen we behouden. Daarnaast lijkt het landelijk beleid steeds dichter onze kant op te schuiven”, aldus de oud-ZLTO directeur. In het bestuursakkoord staat hierover letterlijk: ‘Deze datum (1 januari 2024, red.) is noodzakelijk als stok achter de deur’.

Ook CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon vindt 2024 alleszins te verdedigen. “We willen een duurzaam en ondernemend Brabant dat boeren toekomst biedt. 2024 is wat ons betreft een prima pijler. We zijn namelijk ook rentmeester van onze provincie waarin natuur en landbouw samen moeten gaan.”

Emissie-eisen op bedrijfsniveau

Volgens Lemkes is het ook niet meer dan logisch dat landbouw en natuur in dezelfde portefeuille zitten. “Het zijn bondgenoten, we gaan voor duurzame voedselproductie.”

Wat het nieuwe college ook aanpast is dat niet langer de emissie-eisen op stalniveau gelden, maar op bedrijfsniveau. Hierdoor krijgen agrarische ondernemers ruimte om emissies van stallen te middelen, aldus het college.

Tijdens de Statenvergadering op 15 mei zal het nieuwe Brabantse College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd worden.