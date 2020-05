Nertsenfokkerij Wilbertoord zou illegaal vossen houden

Een nertsenfokker uit Wilbertoord houdt bedrijfsmatig vossen en dat is illegaal, stelt dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar aanleiding van eigen onderzoek.

Volgens Animal Rights hebben onderzoekers bij nertsenfokker Selten zeker vijf vossen in draadgaaskooien zien zitten. Het bedrijfsmatig houden van vossen is sinds 2008 verboden. Animal Rights heeft daarom afgelopen maandag een handhavingsverzoek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingediend.

‘Geen enkele officiële controle’

“Onze mensen hebben de vossen afgelopen vrijdag in schuren van het bedrijf gezien en gefilmd, in dezelfde rij als de nertsen”, stelt een woordvoerder van Animal Rights. Die organisatie onderzoekt regelmatig pelsdierfokkers omdat er naar eigen zeggen geen enkele officiële controle op die sector plaatsvindt. Voor het filmen zijn geen regels overtreden, stelt Animal Rights. “We hebben vanaf de openbare weg gefilmd. Er loopt langs het bedrijf een wandelpad, we konden over de schutting de vossen zien zitten en filmen”, aldus de woordvoerder.

Gezelschapsdier

“In de wet staat dat het verboden is om vossen als productiedier te houden”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders. “Pelsdierhouders moeten zich net als iedereen gewoon aan de wet houden.” De woordvoerder zegt dat hij niet bekend is met de situatie bij Selten, maar dat hij ervan uitgaat dat de vossen als gezelschapsdier worden gehouden. De eigenares van de fokkerij wil aanvankelijk niet inhoudelijk reageren. “Het zijn hobbydieren”, zegt zij daarna, waarop zij de telefoon ophangt omdat volgens haar de NVWA op dat moment bij haar over de vloer is.

Handhavingsverzoek inderdaad ingediend

Een woordvoerder van de NVWA bevestigt dat er een handhavingsverzoek is ingediend en zegt dat de NVWA daar serieus mee aan de slag gaat. Zij zegt dat de pelsdiersector wel degelijk door de NVWA wordt gecontroleerd. “Dat is een wettelijke taak. Wij voeren die risicogericht uit. Wij acteren op signalen die wijzen op een risico dat de wet wordt overtreden.”