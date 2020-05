Nertsenbedrijf vormt geen risico verspreiding corona

Besmetting lijkt vooral te gaan van mens op dier en niet andersom, concludeert minister Schouten.

Met corona besmette nertsenhouderijen vormen geen risico voor verdere verspreiding van het virus onder mensen, dat concludeert het RIVM. Uit voorzorg waren de wegen voor voetgangers en fietsers afgesloten in een straal van 400 meter rond die bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat het virus nog wel in de lucht hing in de stallen, maar daarbuiten niet meer. Daarom mogen de burgemeesters deze ‘400 meterzones’ opheffen.

Katten en hond besmet

Het onderzoek op de 2 besmette bedrijven wordt de komende weken voortgezet, meldt minister Schouten vrijdagmiddag 15 maart. Ook constateert het onderzoek dat 3 katten die op het erf van besmette nertsenbedrijven liepen, besmet zijn geweest met het virus. Voor het eerst is het virus ook gevonden bij een hond, waarvan de eigenaar positief getest was.

Meldplicht

Schouten houdt daarom de meldplicht van de ziekte in stand voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Bij sprake van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld worden. Uit voorzorg en om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten.

Coronabesmetting van mens op dier

De besmetting lijkt nu vooral te gaan van mens op dier en niet andersom, concludeert Schouten. Professor Wim van den Poel van de Universiteit Wageningen, expert op het gebied van virusoverdracht tussen dier en mens, waarschuwt dat een besmetting door een (huis)dier daarmee niet is uitgesloten. Het is aannemelijk dat dit nog kan, omdat het virus bij nertsen nog sterk leek op het virus bij mensen. Daardoor zou het weer kunnen terugspringen naar de mens. “Waarschijnlijk kunnen we dit later achterhalen, omdat het virus wel iets verandert als het op dieren overgaat. Deze veranderingen zien we terug als mensen ermee besmet raken.”