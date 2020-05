Nazorg Q-koortspatiënt als voorbeeld in coronacrisis

De kennis die is opgedaan bij de nazorg voor Q-koortspatiënten moet gebruikt worden voor het verlenen van nazorg aan coronapatiënten. Dat vindt de Tweede Kamer.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten zei tijdens het debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronauitbraak dat bij de nazorg van Q-koortspatiënten fouten zijn gemaakt. “Die fout mogen we niet nog eens maken”, vindt hij. Daarom wil hij onder andere de kennis van Q-support inzetten voor het inrichten van een corona-expertisecentrum. De Tweede Kamer stemde voor een motie van D66 en SP die hierom vraagt.

Onderzoek naar verband Q-koorts en corona

Tijdens het debat vroeg CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma om onderzoek te laten doen naar het feit dat corona veel voor lijkt te komen in gebieden waar Q-koorts ook heeft toegeslagen. Hij zou graag willen weten of mensen die Q-koorts hebben gehad echt extra vatbaarheid zijn en een groter risico lopen op het krijgen van corona, zoals sommige Brabantse huisartsen vermoeden. D66 is voor zo’n onderzoek. “Nu je ziet dat heel veel mensen die toen Q-koorts hebben gehad nu ook corona hebben gehad, krijg je toch het gevoel dat daar echt iets niet goed zit. Het zou heel verstandig zijn om dat nader te onderzoeken”, vindt Jetten.

Landbouwminister Carola Schouten kondigde al eerder onderzoek aan naar de relatie tussen corona, andere longinfecties en de slechte luchtkwaliteit in delen van Brabant.