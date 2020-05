NCTV: excessen in boerenprotest zorgen voor polarisatie

Excessen in boerenprotesten, zoals het gooien met vuurwerk naar motoragenten en het inrijden van een deur, zorgen voor polarisatie in het maatschappelijke debat rondom het thema klimaat. Dat concludeert de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

De boerenprotesten zijn de afgelopen maanden vreedzaam verlopen, schetst de NCTV in het nieuwste dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Een uitzondering op dit vreedzame karakter zijn de uitlatingen van Farmers Defence Force, daarbij verwijzend naar bijvoorbeeld de vergelijkingen met de holocaust en bedreigende uitingen tegen politici en andersdenkende boeren. De coordinator ziet dat dit “tot onrust en afkeuring heeft geleid, zeker nadat het bestuur van de organisatie, in tegenstelling tot meer gematigde belangenbehartigers, geen afstand nam van de uitspraken”.

Dierenrechtenactivisten en -extremisten

Het Dreigingsbeeld besteedt ook kort aandacht aan de dierenrechtenactivisten en -extremisten. In Nederland is deze beweging momenteel klein en uit deze zich voornamelijk in ‘vreedzame demonstraties’.