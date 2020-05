Landelijk vervoersverbod voor nertsen en nertsenmest

Landbouwminister Carola Schouten stelt vanaf donderdag 28 mei een landelijk vervoersverbod in voor nertsen en nertsenmest.

Daarnaast zijn alle nertsenhouders verplicht om andere dieren, zoals honden en katten, zoveel mogelijk op het erf te houden en niet-eigen dieren te weren. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over extra maatregelen voor alle nertsenbedrijven in verband met de besmetting van vier bedrijven met het coronavirus.

Linten bij een nertsenhouderij. De boerderij werd gesloten nadat bleek dat dieren besmet waren geraakt met het coronavirus. - Foto: ANP

Bezoekersverbod en hygiëneprotocol

Eerder waren er alleen extra maatregelen voor besmette bedrijven. Vanaf 28 mei geldt voor alle nertsenbedrijven een bezoekersverbod aan de stallen en een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoersmiddelen die op de bedrijven komen. Het kabinet geeft daarnaast het dringende advies aan verzorgers van nertsen met corona-achtige klachten om zich te laten testen. Dat geldt ook voor huisgenoten van de dierverzorgers.

Een eventuele besmette patiënt moet in thuisisolatie, de andere huisgenoten in thuisquarantaine. Ze mogen dan ook niet in contact komen met nertsen. “Is het praktisch gezien echt niet haalbaar om de nertsen door anderen te laten verzorgen, dan is het advies de niet zieke huisgenoten met persoonlijke beschermingsmiddelen de nertsen te laten verzorgen”, aldus Schouten.

Epidemiologisch onderzoek op drie besmette bedrijven

Op drie besmette bedrijven wordt momenteel epidemiologisch onderzoek gedaan. Daaruit moet blijken of de bedrijven een blijvende bron zou kunnen worden voor herinfectie van mens en dier. De resultaten van dit onderzoek worden vrijdag 29 mei verwacht. De deskundigengroep Dierziekten zal vervolgens een veterinaire inschatting maken of het virus blijft circuleren op de bedrijven. Daarna zullen zullen humane en veterinaire deskundigen volgende week in een OMT-Z (Outbreak Management Team Zoönosen) beoordelen wat het risico hiervan is voor de volksgezondheid.

Schouten en collega Hugo de Jonge van Volksgezondheid zullen uiterlijk volgende week donderdag een besluit nemen of er maatregelen nodig zijn. “Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen”, aldus de ministers. Vanuit de politiek, maar ook vanuit een aantal dierenartsen is een grote roep om de bedrijven te ruimen.

NVWA en GD screenen alle 140 nertsenbedrijven

De screening van alle 140 nertsenbedrijven op antistoffen tegen het coronavirus door de NVWA en de GD loopt. Bij 25 bedrijven heeft de screening plaatsgevonden. De NVWA verwacht dat alle bedrijven voor 5 juni bemonsterd zullen zijn. De uitslagen van het onderzoek worden eind volgende week verwacht.

Het onderzoeken van de monsters gebeurt volgende week als de testen gereed en gevalideerd zijn voor gebruik. Positieve monsters worden voor een hercontrole ook door het Bioveterinair Research van de Wageningen UR getest.