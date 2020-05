Landbouw Collectief op zoek naar verbindende werkwijze

De leden van het Landbouw Collectief gaan bij zichzelf en hun achterban te rade of en op welke manier ze verder samen willen werken.

De wil tot samenwerking is er bij allen. Deze week gaan de dertien aangesloten clubs om tafel om de toekomst van het collectief te bespreken.

Sinds 1 april heeft het Landbouw Collectief de overleggen in Den Haag stilgezet. De opstelling van het ministerie frustreerde de boerenpartijen, liet het collectief toen weten. Vanwege de coronamaatregelen zijn de partijen al een paar weken niet meer fysiek bij elkaar geweest.

Landbouw Collectief wil geen interne zaken in de media

Bestuurders in het collectief laten zich momenteel liever niet publiekelijk uit over de gang van zaken, de media betrekken bij interne zaken is meestal geen goed idee, is de opvatting bij meerdere leden. Onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen laat zich ook niet uit over de toekomst van de samenwerking. Sowieso heeft Dijkhuizen zich nooit uitgelaten over de onderlinge banden van de afzonderlijke clubs.

Desgevraagd zegt hij wel dat hij verwacht dat ‘de langste periode van mijn voorzitterschap’ geweest is. Dijkhuizen is in november aangetreden als onafhankelijk voorzitter om het proces van een sectorbreed gedragen plan op het gebied van stikstofbeleid in goede banen te leiden. Zijn verwachting was toentertijd dat hij tot kerst deze functie zou bekleden, maar dat is iets langer geworden.

Lees verder onder de foto

Aalt Dijkhuizen, voozitter van het Landbouw Collectief, staat de pers te woord na een overleg met premier Rutte en minister van landbouw Carola Schouten over het stikstofbeleid. Dijkhuizen verwacht dat ‘de langste periode van mijn voorzitterschap’ geweest is.- Foto: ANP

Tegenstellingen LTO en Farmers Defence Force

Gedurende die zes maanden kwam regelmatig onenigheid tussen de partijen in het nieuws. De grootste tegenstelling in toon en inhoud is te vinden bij LTO en Farmers Defence Force (FDF). Een uitspraak van voorzitter Marc Calon in de Volkskrant of een statement van FDF over verraders in de sector, leidde tot oproer. Verschillende bestuurders van de andere partijen geven aan dat ze zich op dergelijke momenten opstellen als verbinder. De oproep om vooral op zoek te gaan naar een werkwijze die voor alle partijen bevalt, klonk van verschillende bestuurders

De nieuw gevonden eenheid wordt door bestuurders en boeren gezien als groot goed. De versnipperde boerenbelangenbehartiging wil de handen ineen slaan om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Kamerbrief over stikstofbeleid

Na publicatie van de laatste Kamerbrief over stikstof, gaf LTO aan de positie te heroverwegen. Voor de andere partijen is het ook een moment van reflectie. De samenwerking had een strakke werkwijze. In hun statement over de keuze van LTO om met de huidige samenwerking te stoppen, verwijzen de voormannen ook naar het ‘keurslijf’ van het Collectief, waar de diversiteit aan partijen moeilijk in te passen is. De wens tot samenwerken en de oproep tot eenheid is een blijvende, de vorm daarvan onderwerp van gesprek.