LNV geeft vrijstelling voor test bodemverbeteraar

Het ministerie van LNV geeft een vrijstelling voor een test met een bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied.

Het gaat om tien melkvee- en akkerbouwers, die van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling krijgen van regels uit de mestwetgeving.

De bodemverbeteraar – die uit vergiste varkensmest geproduceerd wordt – mag volgens de huidige mestwetgeving en samenhangende derogatieregels normaliter niet op melkveebedrijven aangevoerd worden. Dat meldt Stichting Biomassa in een persbericht.

Productieproces van bodemverbeteraar

De bodemverbeteraar wordt gemaakt van de organische fractie uit met co-producten vergiste varkensmest. Tijdens het proces worden fosfaat en andere mineralen in drie opeenvolgende wasbeurten uit het product gewassen. Daardoor bevat de bodemverbeteraar nog weinig mineralen, en lijkt daarmee meer op veen dan op varkensmest. Toch blijft het wettelijk gezien varkensmest.

Vocht vasthouden

De toepassing van de bodemverbeteraar moet ervoor zorgen dat de akkers en weilanden van de deelnemers meer vocht vasthouden, zodat de gewasopbrengsten bij droogte minder dalen.

Bovendien wordt de uitspoeling van stikstofmineralen naar het grondwater voorkomen, volgens coördinator van Stichting Biomassa Hayo Canter Cremers.

Het ministerie van LNV zal op basis van de testresultaten beslissen of de test met een of twee jaar verlengd wordt.

Droogte

De afgelopen twee jaar was er in de zomermaanden in het waterwingebied sprake van een groot neerslagtekort, waardoor de oogsten van gras, mais en aardappelen tegenvielen. “Hierdoor is er veel belangstelling onder boeren voor de test”, aldus Cremers.

Productie in Beltrum

De bodemverbeteraar wordt geproduceerd bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. De monitoring wordt uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University en Research (WUR), die ook het productieproces ontwikkelden. De WUR testte de bodemverbeteraar afgelopen jaar al in het laboratorium.

De praktijkproef wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa en uitgevoerd door Groot Zevert Vergisting in samenwerking met stichting HOEduurzaam, Nijhuis Industries en diverse andere partners.

De praktijkproef is onderdeel van de Achterhoekse Regiodeal Kringlooplandbouw en wordt financieel ondersteund door provincie Gelderland en de regio Achterhoek.