Kabinet neemt zorgen om slachters ‘heel serieus’

Het kabinet neemt de oproep van Gelderse burgemeesters om in te grijpen bij slachterijen waar het coronavirus om zich heen grijpt ‘heel serieus’. De drie betrokken ministeries gaan in gesprek met de bezorgde burgemeesters.

De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts en zijn Arnhemse collega Ahmed Marcouch sloegen vrijdagochtend 22 mei alarm over de opmars van het virus in slachterijen. Heerts gaf de werknemers van Vion Groenlo opdracht thuis af te wachten tot de uitbraak onder het personeel is uitgewoed. Ook het personeel van locatie Scherpenzeel zit in quarantaine.

Burgemeesters uiten zorg over arbeidsomstandigheden slachters

De ministeries van Volksgezondheid, Landbouw en Sociale Zaken laten weten de noodkreet van de burgemeesters te hebben ontvangen. Ze gaan met Heerts en Marcouch in gesprek over onder meer hun pleidooi om uitzendbureaus of verhuurders te kunnen aanpakken die niet genoeg meewerken aan het opsporen en bestrijden van het virus.

Inspectiedienst Sociale Zaken neemt voortouw

De inspectiedienst van Sociale Zaken neemt waarschijnlijk het voortouw, omdat de burgemeesters zich met name zorgen maken over de arbeidsomstandigheden van de slachters. Dat zijn vaak kwetsbare arbeidsmigranten.

De burgemeesters willen werknemers, uitzendbureaus of huisbazen kunnen dwingen om mee te werken als het virus rondwaart onder slachterijpersoneel. Als het nodig is, moeten die kunnen worden verplicht te helpen bij het opsporen van mogelijke nieuwe patiënten. Ook willen de burgemeesters kunnen afdwingen dat mensen in quarantaine gaan.

Arbeidsmigranten beschermen tegen corona

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zette eerder oud-SP-leider Emile Roemer aan het werk om te kijken wat er moet gebeuren om arbeidsmigranten tegen de epidemie te beschermen. Die wijst werkgevers op de gevaren en bedenkt maatregelen om te voorkomen dat het virus deze werknemers te pakken krijgt.