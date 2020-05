Een bloedbad in Hedikhuizen: in twee dagen tijd 35 doodgebeten schapen. Getroffen boeren en een wolvendeskundige vermoeden dat een wolf toegeslagen heeft.

In twee dagen tijd 35 schapen minder. Dat is de realiteit bij schapenhouder Jos Verhulst en zijn buurman in het Noord-Brabantse Hedikhuizen. Afgelopen vrijdag trof Verhulst acht dode schapen aan in zijn kudde. Een dag later volgde er nog 24, blijkt ook uit binnengekomen meldingen bij BIJ12. Zijn buurman trof nog eens drie dode schapen aan. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het vermoeden klopt dat er een wolf flink huisgehouden heeft.

‘Overduidelijk’ een wolf

“Voor mij was direct duidelijk dat ik in aanraking was gekomen met een wolf”, zegt Verhulst bij Omroep Gelderland. “Ik heb al heel mijn leven schapen. Door de jaren heen heb ik best wel eens een hond bij de schapen gehad. Maar een hond bijt een schaap aan alle kanten: in de ribbenkast, poten, oren: overal. Dat is een ravage. Bij een wolf liggen ze puntgaaf, en zijn onder in het strottenhoofd gebeten.” Met één schaap had Verhulst geen probleem gehad. “Maar er 32 kapot bijten, kan ik geen vrede mee hebben.”

Verkeerd beeld van de wolf

Ook Maurice La Haye van Wolven in Nederland vermoedt dat het om een wolf gaat. “We vinden het heel vervelend. Voor de betreffende agrariër en voor het beeld dat weer ontstaat van de wolf.” Volgens La Haye hapt een wolf net zo lang totdat hij aan een schaap kan eten. “Maar als een weide vol schapen loopt, gaat hij langer door dan nodig.” La Haye pleit voor preventie – o.a. met elektrische rasters – zodat dieren beter beschermd zijn.

Gelders plan goedgekeurd, Brabant is zoekende

Het plaatsen van rasters is nou juist de kern van het vorige week goedgekeurde preventieplan door Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland. Gelderland wil boeren daarin financieel ondersteunen. De Brabantse PVV wil dit Gelders preventieplan overnemen vanwege het geboekte succes in de proeven die hieraan voorafgingen. “De PVV wil dat de provincie verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan oplossingen om de angst bij onze veehouders weg te nemen”, aldus woordvoerder Maikel Boon. “De resultaten van de proeven met elektrische afrastering in Gelderland zijn veelbelovend en wij verzoeken het college van Brabant dan ook om het Gelderse preventieplan te gebruiken voor oplossingen voor de ontstane problemen in onze provincie.”