Groningse burgers willen eigen boerderij beginnen

Een groep burgers uit de stad Groningen wil een coöperatieve boerderij starten, die op maximaal 5 kilometer van de stad Groningen gevestigd moet zijn.

De locatie daarvoor hebben ze nog niet op het oog. Volgens een van de initiatiefnemers sluiten ze zich aan bij de landelijke organisatie Herenboeren. Deze organisatie heeft op meerdere plekken kleinschalige boerderijen van zo’n 15 tot 20 hectare. Op deze bedrijven worden groente en fruit verbouwd en koeien, varkens en kippen gehouden.

Minimaal 150 geïnteresseerden nodig

De initiatiefnemers zijn op zoek naar minimaal 150 geïnteresseerden die lid willen worden en die allemaal eenmalig € 2.000 dienen in te leggen om het boerenbedrijf te ontwikkelen. Alle leden zijn aandeelhouder en kunnen meepraten over het beleid. Daarnaast wordt gezocht naar een boer die in dienst van de coöperatie op het bedrijf wil komen werken.

medio volgend jaar starten

Naast de inleg van € 2.000 moeten de leden er rekening mee te houden dat ze ongeveer € 11 per persoon per week kwijt zijn aan de producten. Het burgerinitiatief komt voort uit de behoefte van mensen om te weten waar hun eten vandaan komt. Voedsel dient volgens hen duurzaam en dichtbij geproduceerd zijn. Als het lukt om voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen in het Groningse project en als een geschikt locatie is gevonden, willen de initiatiefnemers medio volgend jaar starten.