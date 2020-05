Geringe belangstelling voor EU-opslagregeling vlees

De belangstelling voor gesubsidieerde opslag van rund-, lams-, en geitenvlees is vooralsnog zeer beperkt.

Dat blijkt uit de laatste informatie van de Europese Commissie.

Voor lams- en geitenvlees is na ruim 2 weken nog niets aangemeld, voor rundvlees is 1.008 ton aangemeld, en 20 ton gecontracteerd voor opslag. Bij de aanmeldingen is Polen goed voor ruim 400 ton.

Opslagregeling kaas succesvol

De opslagregeling voor kaas is veel succesvoller. Daarvoor is na ruim 2 weken bijna 34.400 ton aangemeld. Vooral vanuit Italië, maar Nederland is de tweede partij na dit land. Nederlandse bedrijven hebben ruim 4.700 ton aangemeld. Er is ruimte voor 100.000 ton.

Aan boter is voor 24.300 ton aangemeld (waarvan een derde in Nederland), aan magere melkpoeder bijna 3.400 ton, met name in Polen en Duitsland.