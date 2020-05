FDF-bestuur verder zonder Van Maanen en Hekman

Jeroen van Maanen en Daniëlle Hekman maken geen deel meer uit van het bestuur van Farmers Defence Force. Van Maanen zat namens de actiegroep aan tafel bij het ministerie in het Landbouw Collectief. Bij FDF was hij bestuurslid en fungeerde hij als woordvoerder sinds half oktober. Hekman is sinds de oprichting van FDF betrokken als penningmeester en vooral op de achtergrond actief.

FDF maakt het vertrek van de beide bestuursleden dinsdagochtend bekend. Vrijdag werd de toegang tot de officiële socialmediakanalen van de organisatie ontzegt voor beide bestuurders. Halverwege vorige week ontstond er gedoe over het collectief, met het vertrek van Van Maanen, en niet veel later Hekman, die Van Maanen steunde in zijn standpunt, als gevolg. Tot nu toe zijn beiden nog niet bereikbaar geweest om inhoudelijk te reageren. ‘Met minder mensen verder’ Voorzitter Mark van den Oever wil niet veel kwijt over de reden van het vertrek. “Ze waren het niet eens met de lijn die de rest van het bestuur volgden. Dus dan moet je met minder mensen verder.” Het bestuur bestaat nu naast Van den Oever uit Jos Ubels (vice-voorzitter en penningmeester), Sieta van Keimpema (secretaris en woordvoerder) en Jess Freedom (algemeen bestuurslid). Met deze mensen voorziet Van den Oever meer rust in de bestuursvergaderingen van FDF. Ook Micha Bouwer, die op 1 oktober op het podium stond om zijn visie als nertsenhouder op het landbouwbeleid te delen, maakt geen deel meer uit van het FDF-bestuur. Volgens Van den Oever ‘was hij al langer inactief’ en is het louter toeval dat op dezelfde dag geen deel meer uitmaakte van de communicatiekanalen. Binnenkort praat het bestuur de regiobeheerders bij over de stand van zaken.