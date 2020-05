FDF: andere partijen blazen collectief op

Landbouw Collectief houdt op te bestaan in de huidige vorm, zegt voorzitter Marc van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) in een besloten Facebook-groep. Het gaat niet verder onder dezelfde naam.

De dertien betrokken partijen zijn nog wel met elkaar in overleg over de manier waarop en in welk verband ze in de toekomst samen kunnen optrekken. Van den Oever heeft via Facebook gemeld dat LTO, Agractie, NAJK en Netwerk Grondig het Landbouw Collectief opblazen.

Woordvoerder Ronne Smolders van Agractie begrijpt niet hoe Van den Oever daarbij komt. Onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt ook geen aanwijzingen te hebben dat het die richting opgaat.