Europese Commissie: toelating middelen in EU faalt

De toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen schiet tekort. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport dat gebruikt is ter onderbouwing van de Boer-tot-Bord-strategie die vorige week is gepresenteerd.

Hoewel de regelgeving op zichzelf voldoet, heeft de Europese Commissie te maken met vertragingen, waardoor potentieel gevaarlijke middelen langer op de markt blijven en eventuele alternatieven (nog) geen toelating krijgen. Het blijkt in de praktijk lastig om potentieel voor mens of milieu gevaarlijke middelen van de markt te halen, omdat er vaak ook toepassingsmogelijkheden zijn die geen gevaar opleveren. Waar het gaat om de toelating van nieuwe werkzame stoffen, is het evaluatierapport klip en klaar: de regels voor de actieve stoffen die kandidaat zijn om gevaarlijker stoffen te vervangen, zijn ineffectief en niet efficiënt en hebben niet de resultaten opgeleverd die werden verwacht, aldus het rapport. Vergelijkende onderzoeken De vergelijkende onderzoeken die in 2015 en 2016 door de lidstaten werden uitgevoerd leverden geen enkel vervangend product op. “Het verwachte voordeel voor de volksgezondheid of het milieu door gevaarlijke stoffen te vervangen is niet bereikt.” Noodtoelatingen niet-toegelaten gewasmiddelen Lidstaten maken in de loop der jaren steeds meer gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van uitzondering niet-toegelaten middelen toe te passen. Het aantal noodtoelatingen door lidstaten is sinds 2011 verviervoudigd, aldus het rapport. Lees hier het evaluatierapport van de Europese Commissie over gewasmiddelen.