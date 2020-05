Europees Octrooibureau zet streep door patent op plant

De beroepsraad van het Europese Patentbureau zet definitief een streep door patenten op planten.

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft definitief een streep gezet door patenten op dieren of planten die door “essentiele biologische processen” ontstaan. De beroepsraad van het Europese Patentbureau heeft dat donderdag besloten.

Octrooi op planten eerder juist toegestaan

Over het patent op planten bestaat al lang discussie, zeker nadat het patentbureau eerder juist het octrooi op planten toestond. Afgelopen najaar meldde de voorzitter van het Europees Octrooibureau in het Europees Parlement dat alle octrooiaanvragen op planten waren opgeschort, in afwachting van de uitspraak die nu is gedaan.

In 2018 besloot de Technische Kamer van het EOB dat octrooien op planten kunnen worden toegestaan. Die uitspraak was vooral op juridische argumenten gestoeld.

Ongenoegen over juridische uitspraken octrooibureau

Het Europees Parlement wil de discussie over octrooieren van planten al langer beslechten. Ook in de Tweede Kamer bestond ongenoegen over de juridische uitspraken van het octrooibureau, dat zich niet leek te schikken naar het algemene politieke gevoel in Europa. Een poging van de Europese Commissie om de discussie met een toelichting op de bestaande regelgeving tot een eind te brengen, leek aanvankelijk te stranden. Maar met de uitspraak van donderdag is nu toch een definitief eind aan de discussie gekomen.

In de nieuwe uitspraak wordt met zoveel woorden gezegd dat een eerdere interpretatie niet in graniet gehouwen is, omdat opvattingen daarover kunnen veranderen en ontwikkelen. “Dat betekent dat eerdere besluiten niet de opvattingen van het Europese Octrooibureau voor eens en altijd vastleggen.”