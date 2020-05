Eind deze week besluit over besmette nertsenbedrijven

Eind deze week zal duidelijk worden of er extra maatregelen nodig zijn op de nertsenbedrijven waar dieren besmet zijn geraakt met het coronavirus Covid-19. Dat bleek tijdens een technische briefing van Arjan Stegeman van de faculteit diergeneeskunde en Jaap van Dissel van het RIVM in de Tweede Kamer.

De wetenschappers benadrukken dat nertsenbedrijven geen virusreservoir mogen vormen waarmee ze een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Op drie van de vier besmette bedrijven lijkt de uitbraak uit te doven. Onderzoek moet uitwijzen of de pups die in deze periode geboren worden voor opleving van het coronavirus zorgen. Als dat zo is, kan het zo zijn dat het virus nog maanden op de bedrijven blijft circuleren.

Besluit om nertsenbedrijven te ruimen is aan minister

Stegeman zegt dat dit een onwenselijke situatie is voor de volksgezondheid. Of de bedrijven dan geruimd moeten worden, is aan de minister. Als alternatief kunnen de bedrijven in isolatie worden gehouden, waarbij de dieren moeten uitzieken en goed in de gaten wordt gehouden of ze virusvrij zijn.

Uit onderzoek blijkt dat het coronavirus al lang op de bedrijven aanwezig was voordat de eerste verschijnselen er waren. Tot 90% van de dieren blijkt antistoffen te hebben tegen het virus.

Dierenartsen pleiten voor meer maatregelen om volksgezondheid

Drie Brabantse dierenartsen hebben een brandbrief naar landbouwminister Carola Schouten geschreven. Ze vinden dat er meer maatregelen, en mogelijk ruimen, nodig zijn, om de volksgezondheid te beschermen.

Op een van de besmette bedrijven zijn de verschijnselen bij de dieren ernstiger dan op de andere drie bedrijven. Van dit bedrijf in Deurne zijn ook de eigenaar en twee gezinsleden besmet geraakt met het virus. Zeker is dat een van de drie besmet is door de dieren. Het is daarmee het tweede geval wereldwijd waarbij een mens besmet is via nertsen.

Besmettingen bij mensen in omgeving van ander type coronavirus

Terwijl diverse Kamerleden pleiten voor het stilleggen en ruimen van de bedrijven, zien Van Dissel en Stegeman de bedrijven op dit moment niet als gevaar voor de omgeving. In luchtmonsters rondom de stallen is geen virus aangetroffen.

Daarnaast blijken de humane coronabesmettingen in de omgeving van de bedrijven van een ander type virus te zijn dan op de bedrijven.