Eerste Kamer stemt in met kentekenplicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoering van de registratie- en kentekenplicht voor trekkers.

Daarmee wordt het voor landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen verplicht om vanaf 2025 een kenteken te voeren.

Agrarische trekkers vrijgesteld

Trekkers die 40 km/u willen rijden in plaats van 25 km/u moeten eerder een kentekenplaat hebben. Dat geldt ook voor APK-plichtige trekkers met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Agrarische trekkers zijn vrijgesteld van de APK-plicht. Gekoppeld aan het wetsvoorstel is ook een registratieplicht van alle landbouwvoertuigen. Deze zal in de komende winterperiode plaatsvinden.

Nederland voldoet aan de Europese APK-plicht

Met dit wetsvoorstel voldoet Nederland aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder dan 40 km/u kunnen rijden.