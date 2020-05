EU regelt hergebruik afvalwater voor land- en tuinbouw

De EU maakt het mogelijk om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie en beregening van gewassen in de land- en tuinbouw.

Het Europees Parlement heeft de regelgeving daarover woensdagavond zonder stemmen aangenomen. De nieuwe regelgeving wordt binnenkort gepubliceerd en wordt over drie jaar van kracht.

Meer waterbronnen voor agrarische sector

VVD-parlementariër Jan Huitema juicht het besluit toe, omdat daarmee meer waterbronnen beschikbaar komen voor de agrarische sector. “Toenemende droogte is namelijk een uitdaging waar boeren in heel Europa mee te maken hebben. We moeten daarom niet alleen grond- en oppervlaktewater gebruiken voor irrigatie, maar ook kijken naar nieuwe bronnen. Zo kan afvalwater dusdanig gezuiverd worden dat het kan worden hergebruikt voor de beregening van landbouwgewassen: een win-winsituatie voor mens, boer en milieu.”

Minimumeisen voor beregening of irrigatie in de hele EU gelijk

De nieuwe regels zorgen ervoor dat de minimumeisen voor water dat voor irrigatie of berekening wordt gebruikt in de gehele EU hetzelfde zijn. Huitema: “Dat is zowel belangrijk voor voedselveiligheid en volksgezondheid, als voor onze concurrentiepositie in Europa: groenten en fruit uit andere EU-landen liggen immers ook bij ons in de supermarkt.”

6,6 miljard kubieke meter water

De Italiaanse Europarlementariër Simona Bonafè (sociaal-democratische fractie) voerde namens het parlement de onderhandelingen met de Europese Commissie en de lidstaten over het voorstel. Zij zegt dat met deze regelgeving in potentie 6,6 miljard kubieke meter water beschikbaar komt voor irrigatie of beregening in 2025. Nu is dat nog 1,1 miljard kubieke meter. Meer dan de helft van het water afkomstig van waterzuiveringen kan worden hergebruikt.

Volgens een rapport over waterschaarste en droogte heeft 11 % van de Europese bevolking (17 % van het grondgebied) te maken met waterschaarste.