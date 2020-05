Duitse landbouwminister kritisch op Boer-tot-Bordplan

De Green Deal-plannen van Eurocommissarissen Frans Timmermans en Stella Kyriakides voor de ‘boer-tot-bord-strategie’ en de biodiversiteitsstrategie zijn zeer ambitieus en financieel niet goed onderbouwd. Dat vindt de Duitse landbouwminister Julia Klöckner.

Juist in deze tijden wanneer voedselzekerheid een grote rol speelt, is een gedegen budget een essentieel onderdeel om de doelen bij de boer te kunnen bereiken, aldus Klöckner.

Wereldwijde voedselzekerheid

Belangrijk is dat de theoretische gedachte ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden op het boerenerf. Het doel van boeren is immers om voedsel te produceren. “De Europese en wereldwijde voedselzekerheid moet te allen tijd op de voorgrond staan. Dat zal altijd een mate van invloed op het milieu uitoefenen”, aldus Klöckner. Er bestaat volgens haar geen twijfel dat de landbouw steeds duurzamer wordt in de toekomst. Daarom eist ze dat er duidelijke richtlijnen komen voor klimaat en milieukwesties, die voor alle EU-lidstaten gelijk zijn.

Innovatie in landbouw stimuleren

De doelen moeten volgens Klöckner bij elkaar passen en werkbaar zijn. “Aan nieuwe strategieën over hoe het beter kan is geen gebrek in Europa. Maar het moet wel allemaal bij elkaar passen. Belangrijk is dat innovatie in de landbouw gestimuleerd wordt, zodat boeren beschikken over de goede instrumenten om de doelen te bereiken.”