Drie boeren op kandidatenlijst BoerBurgerBeweging

Op de kandidatenlijst van de nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging staan drie kandidaten met een actief boerenbedrijf.

Dat blijkt na de bekendmaking van de twaalf kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Het gaat om melkveehouder Ad Baltus uit Zuidschermer, varkenshouder Erik Stegink uit Deventer en Elly van Wijk uit Snelrewaard, waar haar man een melkveebedrijf runt. Wie de lijsttrekker van de nieuwe partij wordt, en op welke volgorde de kandidaten op de lijst komen, wordt op een later moment bepaald.

Bekende gezichten agrowereld op lijst BoerBurgerBeweging

Op de lijst staan diverse bekende gezichten uit de agrowereld, waaronder Ad Merks, die lange tijd actief was in de veevoersector en nu voorzitter is van Stichting het Platteland, pluimveeadviseur Jan Brok, boerenvoorvrouw Caroline van der Plas en Femke Wiersma van de NMV en VBBM.

Wim Groot Koerkamp, Caroline van der Plas en Henk Vermeer van de BoerBurgerBeweging. - Foto: ANP

Vrijwel alle kandidaten hebben een directe link met de agrarische sector doordat ze bijvoorbeeld zijn opgegroeid op een agrarisch bedrijf of zelf een bedrijf hebben gehad, zoals voormalig varkens- en melkveehouder Wim Jaspers uit Someren. Meerdere kandidaten hebben al bestuurservaring of politieke ervaring in de regionale politiek, vooral bij lokale partijen. Elly van Wijk is raadslid namens de VVD in Oudewater en Wim Jaspers was wethouder namens de lokale partij Lijst Someren-Heide.

Communicatieadviseurs Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer, die samen met Van der Plas de BoerBurgerBeweging hebben opgericht, staan ook op de lijst. Derk Evert Waalkens uit Assen, actief in het groen onderwijs, en Robert Veldhuis, interimdirecteur van MCN Drachten, maken de lijst met twaalf kandidaten compleet.