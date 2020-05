Dit zijn de ontvangers van de grootste GLB-bedragen

Collectieven voor agrarisch natuurbeheer, telersverenigingen en waterschappen ontvingen in 2019 de grootste bedragen uit het budget voor het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

De vereniging Natuurrijk Limburg was in het boekjaar 2019 de grootste ontvanger van geld uit het GLB-budget. Bijna € 6,5 miljoen kreeg het collectief voor de uitvoering van agrarisch natuurbeheer bij circa 1.300 leden in de provincie Limburg. In de top 10 van ontvangers in het boekjaar 2019 staan nog enkele collectieven voor agrarisch natuurbeheer, telersverenigingen en Wetterskip Fryslân. Dat blijkt uit de database GLB-betalingen van overheidsdienst RVO.nl.

Het boekjaar 2019 heeft betrekking op betalingen tussen 16 oktober 2018 en 15 oktober 2019. In totaal is in 2019 € 769 miljoen uitbetaald. In 2015 was dat nog € 930 miljoen.

€ 680 miljoen voor directe betalingen

De grootste post betreft de zogenoemde directe betalingen met € 680 miljoen. Daaronder vallen de bedrijfstoeslagen in de vorm van betalingsrechten inclusief vergroeningspremie. Het gaat daarbij om de uitbetaling van de gecombineerde opgave in 2018. Voor plattelandsontwikkeling is in 2019 € 91 miljoen uitbetaald. Andere onderdelen van de directe betalingen zijn de jonge boerenregeling en de graasdierpremie.

De ontvangers van de hoogste directe betalingen zijn enkele grootschalige landbouwbedrijven. Nummer 1 is Exploitatie Reservegronden Flevoland (ERF) met € 544.000 voor betalingsrechten inclusief vergroeningspremie, gevolgd door de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder met € 512.000.

In de top 10 van directe betalingen staan naast de zeer grote landbouwbedrijven drie bedrijven die onderdeel zijn van natuur- en landschapsorganisaties. Dat zijn Stichting Taurus, Landbouwbedrijf Limburgs Landschap en Beheerboerderijen Het Drentse Landschap.

Telersverenigingen ontvangen GMO-geld

De Europese steun die telersverenigingen ontvangen komen voort uit de gemeenschappelijke marktordening (GMO) groente en fruit. De steun is gericht op activiteiten om de afzet te verbeteren van producentenorganisatie. In 2019 ging het in totaal om € 16,7 miljoen. In 2018 heeft de helft van de producentenorganisaties een programma tot uitvoering gebracht. In voorgaande jaren werd veel meer aan deze steun uitgegeven, in 2013 was dat nog € 73 miljoen.

Onderdeel van de GMO-regeling is ook de steun voor schoolfruit, in 2019 goed voor € 7 miljoen.