DLG-Feldtage en Cereals dit jaar online te bezoeken

Internationale buitenbeurzen zoeken alternatieve wegen om toch informatie te kunnen delen.

De tweejaarlijkse Duitse buitenbeurs DLG-Feldtage, die dit jaar in juni gehouden zou worden, is vanwege de coronacrisis een jaar opgeschoven. De eerstvolgende beurs staat nu gepland op 8 tot 10 juni 2021. Om akkerbouwers en andere belangstellenden dit jaar toch op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied worden vanaf mei berichten op www.dlg-feldtage.de geplaatst. Samen met standhouders en partners worden de voor de beurs geplande thema’s op verschillende manieren op de website gepresenteerd.

Virtuele invulling Cereals

Ook Cereals, een jaarlijks gehouden Engelse beurs, krijgt vanwege corona een andere invulling. Op de geplande datum, 10 en 11 juni 2020, is het virtuele evenement Cereals LIVE 2020 op www.cerealsevent.co.uk te volgen. Via een virtuele plattegrond zijn standhouders te bezoeken om informatie uit te wisselen en zijn webinars te volgen. Van proefvelden zijn video’s met uitleg over de resultaten te zien en de traditionele demonstraties op de beurs van ‘sprays and sprayers’ zijn live op de website te volgen.